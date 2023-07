(FOTOGALLERY) Premiati i docenti Esposito e Fasson, impegnati in cattedra e nel sociale

E' stato conferito il premio Nuova Consapevolezza nella Scuola ai due docenti crotonesi Emilia Esposito e Sergio Fasson.

Nella sala consiliare del Comune di Crotone, nella mattina del 21 luglio, si è svolta la cerimonia di consegna della pergamena con le motivazioni della benemerenza, alla presenza del sindaco Vincenzo Voce e dell'assessore alla Cultura, Nicola Corigliano. A moderare l'incontro il portavoce del Sindaco, Francesco Vignis.

I due docenti Emilia Esposito, del Liceo Classico Pitagora e Sergio Fasson, docente all'Istituto Donegani si sono infatti distinti non solo per l'amore per la professione ma soprattutto per aver coinvolto gli studenti in progetti interessanti e formativi, aprendosi all'ambito sociale, culturale e ambientale.

Nello specifico Emilia Esposito è stata di grande supporto durante i terribili giorni della tragedia a Steccato di Cutro, proponendosi come mediatrice e traduttrice per i familiari delle vittime. Mentre Sergio Fasson ha sempre incoraggiato gli studenti a conoscere e rispettare l'ambiente e la natura con tante attività da lui svolte con progetti di monitoraggio delle acque e delle spiagge, coinvolgendo i ragazzi sul campo.

"Oggi è un giorno emozionante perchè io sono un insegnante e lo sarò per sempre, anche se adesso in aspettativa" dichiara Voce, e rivolgendosi ai due docenti si è complimentato per gli obiettivi raggiunti nell'anno scolastico appena trascorso. "Il vostro impegno sociale - spiega - al di là di quello didattico è tanto ed è giusto che ci sia un riconoscimento per voi. Sono orgoglioso di avere degli eroi come colleghi".

In merito all'evoluzione della scuola negli anni entrambi i docenti sono certi che i valori e l'educazione debbano essere insegnati anche in classe. "La scuola non ha più il ruolo classico di formare i ragazzi nelle conoscenze, ma si occupa anche di formali come cittadini attivi - dice Fasson -. Il riconoscimento che viene nel tempo dagli ex alunni è quello più importante. L'insegnante che si spende oltre l'orario di ufficio, oltre lo stipendio e il suo tempo libero non è purtroppo valorizzato, ma è proprio questo l'insegnante ideale".

Emozionata, Esposito spiega quanto sia poco riconosciuto il ruolo dell'insegnante oggi, precisando che "il docente deve trasmettere delle virtù civiche, i valori dell'empatia, dell'attivismo e della solidarietà. Valori che la comunità crotonese ha, ed esprime in diversi contesti, ed è importante portarli anche a scuola".

Il sindaco Vincenzo Voce ha omaggiato la docente Esposito con un fascio di fiori e conferito la pergamena ai due professori premiati.