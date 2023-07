Le Castella, al villaggio Tucano due defibrillatori per la sicurezza degli ospiti

Il Villaggio Tucano Le Castella ha recentemente compiuto un importante passo per garantire la sicurezza e il benessere dei suoi ospiti, diventando una struttura cardioprotetta.

Grazie all'acquisizione di due defibrillatori e alla formazione dedicata al BLSD (Basic Life Support with Defibrillator), il Villaggio è ora preparato ad affrontare eventuali emergenze cardiache con tempestività e competenza.

La formazione è stata svolta dal centro di formazione SIMEUP Crotone. Il corso BLSD si è svolto all'interno del Villaggio Tucano Le Castella ed ha coinvolto il personale della struttura, inclusi i bagnini, che svolgono un ruolo cruciale nella sorveglianza delle piscine e delle aree balneari.

La partecipazione del personale del Villaggio ha dimostrato l'impegno dell'intera struttura nell'assicurare un ambiente sicuro e protetto per i suoi ospiti. La scelta di dotarsi di defibrillatori e fornire una formazione specializzata in BLSD è stata dettata dalla consapevolezza dell'importanza di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.