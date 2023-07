Passovecchio, giovane senza patente non si ferma all’alt e cerca di investire un carabiniere

Non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere. Per questo motivo un giovane di 20 anni di origini ucraine ma da anni residente a Rocca di Neto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era alla guida dell’auto, sottratta agli ignari genitori, nel centro abitato del paese.

Di fronte all’alt dei carabinieri della Stazione di Scandale, il 20enne, sprovvisto di patente di guida mai conseguita, ha deciso di forzare il posto di controllo. I carabinieri lo hanno inseguito lungo la statale fino alla rotonda di Passovecchio, dove i colleghi della Compagnia di Crotone avevano predisposto un posto di blocco.

Alla vista dei militari, il 20enne si è dapprima fermato e poi, con una manovra improvvisa, ha accelerato nel tentativo di allontanarsi e far perdere le sue tracce. Uno dei carabinieri gli ha imposto di fermarsi ma lo ha puntato con l’auto cercando di investirlo. Il peggio è stato evitato grazie alla prontezza del militare che si è spostato sul ciglio della strada. I colleghi, nel frattempo sopraggiunti, sono riusciti a bloccare la folle corsa del giovane ucraino.

Condotto in caserma, il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.