Programma Erasmus Plus, il 'Pertini-Santoni' di Crotone implementa il piano per l'anno scolastico

L’Istituto di istruzione superiore Pertini- Santoni di Crotone sta implementando il proprio Piano Erasmus+ nell’ambito del proprio Progetto di Accreditamento.

L’Istituto, già accreditato nel Programma Erasmus+ dal 2021, si sta dirigendo sempre di più verso lo spazio europeo dell’istruzione, da crearsi entro il 2025, che punta a un’istruzione di qualità, digitale e inclusiva favorendo la cooperazione europea e la mobilità di studenti e insegnanti in Europa e oltre. "Nell’anno scolastico 2022/2023 sono nati due progetti - si legge in una nota -:“Nature. Nutrition-Needs (NNN)” e un meeting svoltosi presso l’Istituto Pertini-Santoni ad aprile 2023.

Il primo, che ha coinvolto Austria e Finlandia, è stato teso al miglioramento del benessere psico-fisico degli alunni, attraverso una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano, quanto più possibile a contatto con la natura, oltre che al potenziamento delle competenze linguistiche e interculturali. Nella prima mobilità di gennaio 2023 a Lambach (Austria), il gruppo ha partecipato a workshop di cucina, consistenti nella preparazione di alcune pietanze gustose ma salutari, attività motorie come lo snow boothiking, ovvero una passeggiata sulla neve, nonchè visite culturali a Vienna e Salisburgo, due città gioiello dell’Austria".

Il secondo progetto ha previsto le seguenti attività: "un workshop di grafica e stampante 3D, attività sportive sulla spiaggia (tennis), e visite del centro storico, con giochi linguistici e interculturali; della Chiesa di Santa Chiara e della mostra “La bellezza del divino”, organizzata dal Liceo artistico; della Nuova Scuola Pitagorica; di Parco Pignera e Museo di Pitagora; visite culturali ai “Giganti della Sila”, a Capocolonna, a Le Castella e a Caccuri" prosegue ancora la nota. Si è concluso con successo anche il Progetto “Culture & Sustainability”, in partneriato con l’Istituto svedese di “Aniaragymnasiet Göteborg” volto allo lo sviluppo delle competenze linguistiche, interculturali e in tema di sostenibilità ambientale, uno dei pilastri del Programma Erasmus+.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di due visite preparatorie, a Crotone e a Göteborg, e di due meeting, uno in sede e l’ultimo in Svezia, con la partecipazione di moltissimi alunni, anche con BES. Il meeting ha visto anche la vittoria della competizione internazionale per l’ideazione del logo del progetto, da parte degli alunni della classe 4BTG indirizzo tecnico-grafico dell’Istituto guidati dal prof. Luigi Manfredi.