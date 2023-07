Street Food Fest, carta vetro e plastica abbandonati per strada

CROTONE - In occasione dell'evento Street Food Fest su viale Regina Margherita si è verificata una incresciosa situazione di abbandono di carta, plastica e vetro per strada.

In effetti, tra i pochi stand di food&beverage presenti sul lungo viale, opportunamente transennato dalle ore 07:00 di giorno 20 luglio 2023 fino alle ore 24:00 di domenica 23 luglio, non vi era traccia di contenitori per gettare i rifiuti.

L'assenza dei bidoni per la raccolta differenziata ha così 'autorizzato' i cittadini accorsi all'evento ad accumulare la spazzatura ai bordi e sui muretti che costeggiano il marciapiede.

L'evento terminerà domenica prossima, invitiamo quindi l'amministrazione comunale a provvedere all'installazione di più contenitori per evitare che, anche stasera, si ripeta lo stesso, poco decoroso, spettacolo...