Malori tra turisti in villaggio di Isola Capo Rizzuto: "in tanti stiamo andando via"

ISOLA CAPO RIZZUTO - Oltre trenta persone ospiti in un villaggio sulla costa hanno accusato malori tanto che per alcuni, è stato necessario recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. La segnalazione è arrivata a il Crotonese dagli stessi turistico che stavano trascorrendo la vacanza in uno dei villaggi nella zona di località Capopiccolo.

"Da sabato 15 luglio e fin dal primo giorno ci sono stati casi di bambini, soprattutto, ma anche adulti con gastroenterite, otite, forti crisi di vomito. Molti di noi sono stati al pronto soccorso di Crotone e alla guardia medica di Isola di Capo Rizzuto. Tra ieri e oggi 5 famiglie hanno lasciato il villaggio e ci sono oltre trenta casi" scrive un turista che sta trascorrendo la vacanza nel villaggio. I turisti che ci hanno contattato hanno anche lamentato il fatto di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ma nel villaggio non si è visto nessuno. La zona è la stessa dove nelle scorse settimane si erano registrati problemi simili in altri due villaggi tanto da far intervenire le forze dell'ordine ed il sindaco Maria Grazia Vittimberga il 12 luglio, - in base alle comunicazioni di Asp ed Arpacal - aveva emesso un ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua per consumo umano all'interno di uno dei villaggi. L'acqua ai villaggi di questa zona viene fornita dal Consorzio di bonifica Ionio Crotonese solo per utilizzo irriguo: ogni struttura poi provvede a potabilizzare l'acqua se decide di immetterla nelle rete idrica al servizio dei clienti. In quella zona insiste anche un torrente, il Capo Piccolo, che sfocia nel mare e le cui acque appaiono putride (nella foto). Il Comune di Isola Capo Rizzuto ha sollecitato da tempo Congesi, che si occupa della gestione della rete fognaria, ad installare le nuove pompe di sollevamento per evitare che i liquami finiscano nel torrente e di conseguenza in mare.

Di certo per chi ha scelto di venire in Calabria non è stata una bella avventura: "Oltre 30 casi in un villaggio così piccolo è di certo dovuto a qualcosa di grave. La gran parte di noi parte domani ma per chi arriva o per i pochi che restano si prospettano giorni da incubo e non vacanze" scrive uno degli ospiti che mostra anche recensioni molto negative (anche a giugno ed inizio luglio si parlava di malori) sul villaggio la cui direzione ha minimizzato l'accaduto e non ha preso alcun provvedimento: "Non escludiamo una causa collettiva e ci stiamo scambiando i numeri di telefono" concludono i turisti. Secondo quanto è stato possibile sapere dal pronto soccorso dell'ospedale di Crotone i casi di malori con vomito, diarrea e dolori che stanno avvenendo in questi giorni, non solo ad Isola Capo Rizzuto, sono in gran parte causati da cibo avariato (pesce non fresco).