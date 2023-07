Caldo, Italia spaccata a due: nel weekend diciotto bollini rossi ma sette verdi al Nord

Mentre sul Nord della Penisola si abbattono temporali con pioggia e gradine, il Centro-Sud continua a fare i conti con temperature roventi. Un'Italia che meteorologicamente appare divisa in due anche osservandola attraverso il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute: il bollino rosso (livello di allerta 3, il massimo) interessa oggi 19 città sulle 27 monitorate, che scenderanno a 18 nel weekend e sono concentrate nella parte centro-meridionale del Paese; bollino verde (allerta zero), invece, sia oggi, venerdì 21 luglio, che sabato e domenica in sette capoluoghi settentrionali.

Le città bollino rosso sono oggi Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Mentre domani e domenica Bologna passerà al livello di allerta 1 (bollino giallo), lo stesso già segnalato per Genova. A beneficiare di 3 giorni di tregua dall'afa sono Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, tutte con bollino verde.