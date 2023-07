Crotone, Felippe il primo acquisto. E si punta anche sul rilancio di Rojas. Zauli: "Impatto del gruppo positivo"

Primi giorni di lavoro sul campo, con il mercato che parallelamente è già nel vivo da settimane, seppure a singhiozzo. Una situazione in parte prevista, e che sarà evidentemente alimentata dal possibile rinvio delle stagione causa ricorsi e caos generato in serie B che avrà effetti anche in Lega Pro. Ma in un contesto di incertezza il Crotone lavora al centro sportivo mentre il club continua nella ricerca di quei profili che andranno a colmare le partenze annunciate. Raffaele Vrenna sottolinea le difficoltà di movimento, ma allo stesso tempo annuncia il primo affare in entrata. "Abbiamo chiuso per Lucas Felippe - annuncia - centrocampista classe 2000 del Giugliano, per il resto abbiamo un organico quasi completo. E puntiamo su Rojas e Tumminello, che fin qui non hanno espresso il loro potenziale ma che hanno iniziato subito con un grande impatto e potrebbero diventare anche ottime sorprese". Le parole del direttore generale spiegano il senso di una campagna che registrerà pochi acquisti: "Siamo in troppi e molti di questi resteranno definitivamente. Naturalmente dovremo operare altre uscite con giocatori che hanno molte richieste, e non penso avranno difficoltà a trovare una sistemazione. Ma tutto procedere a rilento proprio per le incognite che hanno molti club sul futuro. Noi puntiamo a completare 4-5 uscite entro il 31 luglio per poi affondare operazioni che abbiamo già avviato. Siamo concentrati sulla qualità di quello che andremo a prendere".

Sul campo, intanto, Lamberto Zauli e il suo staff stanno mettendo sotto torchio la truppa. E le prime risposte sono state sorprendenti: "Siamo rientrati con grande determinazione. Il preparatore si è meravigliato per il livello del gruppo. Fa molto caldo ma stiamo sostenendo allenamenti intensi. L'approccio è stato importante, la maggior parte li conosco e non avevo dubbi su di loro". Naturalmente il volto è destinato a mutare: "Siamo in 30 - spiega Zauli - tanti di questi sono di proprietà del Crotone. Dopo Ferragosto contiamo di avere il 90 per cento della rosa, le direttive della società sono state chiare da subito. Per quanto riguarda i rientri dai prestiti, si tratta di giocatori importanti che saranno valutati e l'obiettivo è farli rendere al meglio. Sono tutti ragazzi con buone annate, qualcuno aveva già giocato a Crotone. Speriamo che sia un'annata per loro di rinascita e per noi di soddisfazione. Poi troveremo la soluzione migliore per quelli che partiranno, consapevoli che il nostro obiettivo resta quello di allestire una squadra competitiva e affamata".

Il probabile rinvio della stagione altera in parte i programmi, ma Zauli non si scompone, peraltro già abituato a veder slittare gli eventi: "Ci è già successo per i playoff, e dal 23 aprile ad oggi abbiamo giocato soltanto due partite. Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti il 6 agosto per la Coppa Italia, ma al momento non sappiamo con chi e quando effettivamente giocheremo. Non ci resta che lavorare e adattarci ad ogni tipo di condizione e situazione".