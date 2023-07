Regione, Occhiuto vieta il lavoro nei cantieri all'aperto durante le ore più calde della giornata

Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto ha emesso un'ordinanza con la quale vieta il lavoro all'aperto nei cantieri edili o affini in condizioni di prolungata esposizione al sole.

L'eccezionale ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno.

Inoltre, l'elevata temperatura, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali.

Il divieto copre la fascia oraria dalle 12.30 alle 16, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, limitatamente ai giorni in cui la mappa del rischio (www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) segnali un livello di rischio "alto" per i "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa".