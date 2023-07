Isola, al via i lavori del nuovo polo dell'infanzia frazione Sant'Anna

ISOLA CAPO RIZZUTO - Sono stati consegnati la mattina del 24 luglio i lavori per il nuovo polo dell’infanzia che tra un anno nascerà nella frazione di Sant’Anna.

"Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga - si legge in una nota - si è recata nella zona per dare il via ufficialmente ai lavori che avranno una durata di circa un anno con un importo finanziato di 1,2 milioni di euro. Nello specifico si tratta di uno dei tanti finanziamenti PNRR ottenuti dall’amministrazione comunale: alcuni già in corso, altri prossimi all’avvio dei lavori e altri ancora stanno seguendo l’iter burocratico. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta Domus Costruzioni Srl per un totale a ribasso di euro 703.675,00"