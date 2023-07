Sbarcati 195 migranti, tantissime famiglie e decine di bambini soccorsi da Gdf

CROTONE - Ci sono 65 minori, tra cui decine di bambini, tre le 195 persone sbarcate questa mattina al porto di Crotone da un guardacoste e da un pattugliatore della Guardia di finanza. Le unità delle Fiamme gialle nella giornata di domenica avevano intercettato l'imbarcazione partita dalla Turchia mentre faceva rotta verso le coste siciliane. La segnalazione della presenza di un peschereccio con a bordo molte persone era stata effettuata da un velivolo di Frontex sabato sera. L'imbarcazione è stata poi agganciata dal Roan della Guardia di finanza quando era a 130 miglia dalle coste italiane e condotta verso la Calabria. A bordo del peschereccio c'erano 300 persone, parte delle quali sono state trasbordate su una motovedetta della Guardia costiera di Roccella Jonica e condotte nel porto reggino. A Crotone le unità navali della Guardia di finanza che hanno effettuato il soccorso hanno attraccato poco dopo le 8.30. Dal guardacoste sono state sbarcate 25 persone, mentre la maggior parte è sceso dal pattugliatore multiuso P04 Osum di stanza a Taranto sul quale erano state trasbordate interi gruppi familiari provenienti da Afghanistan (96 persone tra cui 27 uomini, 28 donne, 41 minori di cui 3 non accompagnati), Iran (40 persone di cui 24 uomini, 10 donne, 6 minori) e Iraq (53 persone di cui 28 uomini, 9 donne, 16 minori) e Siria (6 persone di cui 3 uomini, 1 donna, 2 minori). Il dispositivo di accoglienza, coordinato dalla Prefettura di Crotone, ha visto impegnati gli uomini dell'ufficio immigrazione e soprattutto i volontari della Croce rossa italiana che si sono presi cura soprattutto delle decine di bambini presenti offrendo loro bevande fresche e alimenti per combattere anche le altissime temperature. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto che al momento è poco oltre la capienza massima. Nelle prossime settimane sono previste le consegne dei lavori di ristrutturazione di alcune strutture interne al Cara che erano chiuse per problemi di agibilità.