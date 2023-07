Al via 'E io ci sto-cinema sotto le stelle', musica e spettacolo nella villa comunale di Crotone

Prende il via mercoledì 26 luglio con “Let’s Kiss”, serata spettacolo dedicata all’identità di genere, la quarta edizione di “E io ci sto - Il cinema sotto le stelle". La rassegna di cinema e non solo avrà luogo in varie location della città fino al 1 settembre (villa Comunale, ore 21.30, ingresso con tesseramento).

A condurre l’evento, inframezzato da performance live di ballo, canto, recitazione e interazione con il pubblico, sarà Fabio Canino, presentatore radiofonico e opinionista Rai, con una serie di ospiti di eccezione, tra cui: Mariano Gallo, alias Priscilla, la drag queen più famosa d’Italia nonché conduttore di Drag Rice Italia (in onda su Paramount+). Ci saranno interventi musicali a cura del Maestro Dino Scuderi al pianoforte, Giovanna d’Angi e Chiara Ranieri alla voce e anche alcune incursioni di Adonà Mamo, soprano recentemente apparso alla trasmissione Tali e Quali, edizione speciale del Tale e Quale Show. Ad arricchire il dibattito, le testimonianze della giornalista Carla Monteforte e il performer e modello Rosario Gualtieri.

E ancora, presenti Giuseppe Paternò ed Eduardo Valdarnini, rispettivamente sceneggiatore e attore protagonista di “Maschile singolare”, film diretto da Alessandro Guida e Matteo Pilati, che racconta di una educazione sentimentale che passa anche attraverso la sessualità senza confini di genere. In apertura di serata, la performance di danza di Orak Studio, che vede protagoniste le ballerine Deborah e Veronica Tuminelli.

Il tutto per la regia di Officina Kreativa. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà lunedì 31 Luglio con il vernissage di “Thàlatta! Thàlatta!”, mostra fotografica collettiva di ricerca curata da Giada De Martino, che esplora il complesso tema dell’immigrazione, prendendo in considerazione la metafora del “viaggio” come punto di partenza per affrontare l’urgenza che questa condizione ha nella contemporaneità. La mostra comprende una selezione di immagini tratte da “Primo sonno.

Nella pancia della balena”, un progetto fotografico del regista e filmmaker Matteo Delbò; una selezione di fotografie tratte dal lavoro di ricerca “Mapping Migration” del fotografo Alfredo D’Amato; e un’istallazione audiovisiva dall’archivio “Libera Espressione”, un’indagine di ricerca documentaria dell’isola di Lampedusa, curato da Antonino Maggiore.

Ad arricchire il vernissage, la performance musicale di Marco Pagliaro & Adelia Iacino (ore 19 presso il Museo e Giardini di Pitagora, via G.Falcone, 9). Per partecipare agli eventi c’è bisogno del rinnovo della tessera associativa del valore di 5€ per un anno. Sono inoltre previste formule di pagamento come abbonamenti o singoli ingressi.