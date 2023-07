Morto Otello Profazio, il cuntastorie che cantava la Calabria nel mondo

È morto nell'ospedale di Reggio Calabria Otello Profazio, tra i cantanti folk e cantastorie più noti, autore di numerosi brani di successo. Profazio, che aveva 88 anni ed era nato a Rende, in provincia di Cosenza, viveva a "Pellaro", frazione di Reggio Calabria. Soffriva da tempo di patologie cardiache e due giorni fa era stato ricoverato nel "Grande ospedale metropolitano". Le sue condizioni, comunque, già dal momento del ricovero, erano apparse gravi. Molto conosciuto in Italia e all'estero, Profazio aveva pubblicato, complessivamente, 25 album, uno dei quali, "Qua si campa d'aria", aveva ottenuto un notevole successo di vendite.

Nel crotonese si era esibito centinaia di volte. Una delle sue più belle e suggestive performance fu nel natale del 2015 quando aveva cantato la tradizione natalizia calabrese in un concerto svolto nella Basilica cattedrale di Crotone. Profazio di recente era diventato ispiratore di numerosi progetti dell'etichetta crotonese 'Calabriasona' di Giuseppe Marasco e con lui stava lavorando a nuove iniziative.

"In questa notte calda e di mezza estate - scrive Vito Teti che con Profazio ha condiviso ricerche e studi antopologici - ci ha lasciato anche Otello. Grande ricercatore delle musiche e delle culture popolari, cuntastorie (come lui amava definirsi), cantastorie, anima e interprete della Calabria bella, vera, gioiosa, lascia un patrimonio immenso di memorie e documenti sul mondo degli ultimi della nostra terra. Improvvisatore geniale e sempre con la battuta e il proverbio giusto, con la poesia ironica e d'impegno civile. Era e si sentiva socialista e uomo del popolo, di cui conosceva, come pochi, il linguaggio, le espressioni, gli umori, lo spirito positivo e la speranza".

"Siamo diventati amici alla fine degli anni Settanta del Novecento - prosegue Teti - quando presso la sede Rai della Calabria realizzammo un 78 giri con canti da lui raccolti, da me trascritti, pubblicati con la prefazione di Diego Carpitella. Da allora cominciarono storie di ricerche, iniziative, convivialità, suonate, presentazioni. Da una lunga notte a Polsi nel 1978 all'estate scorsa, quando venne, quasi a salutarmi, a fare il suo ultimo spettacolo e le sue riflessioni sull'emigrazione nel mio paese. Non amava l'Accademia e aveva un ottimo senso di sé, senza arroganza. Fummo sempre amici perché diceva che ero antiaccademico e avevo una penna "magica" e raffinata. Gli ho sempre voluto bene e resteranno mille ricordi. Ciao, carissimo Otello.