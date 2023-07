Comune, interdetta la balneazione a cavallo tra le strutture turistiche di Casarossa

Stop alla balneazione al termine di viale Magna Grecia, nei pressi di capo Donato. L'ordine arriva con un provvedimento del sindaco emanato a seguito dei campionamenti effettuati da Arpacal domenica 23 luglio nel tratto di mare a cavallo tra il villaggio turistico Casarossa e l'omonimo stabilimento balneare più a sud, in prossimità del canalone di scolo per le acque meteoriche che divide le due strutture.

I laboratori del dipartimento provinciale di Crotone dell'Agenzia regionale per l'ambiente hanno rilevato la presenza di escherichia coli in quantità superiori (7.000 su 100) ai parametri di legge. Da qui la decisione di interdire temporaneamente la balneazione per un tratto di 863 metri, in attesa che l'inquinamento rientri.