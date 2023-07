Crotone avvolta dalle fiamme. A fuoco il Pignera. Distrutta baraccopoli. Chiusi ferrovia, cavalcavia sud e ss 106. Foto

Dal primo pomeriggio di oggi una serie di incendi stanno interessando la città, con le fiamme che avanzano pericolosamente fino a lambire il centro abitato, complice anche la temperatura di 40 gradi. A fuoco è andata la vegetazione intorno al parco Pignera con fiamme alte e fumo denso che a causa del forte vento di libeccio si è propagato anche alle abitazioni vicine oltre che all'ospedale civile. La situazione peggiore, tuttavia, si registra nei pressi della stazione ferroviaria dove un incendio ha distrutto la baraccopoli sorta sotto il cavalcavia sud della città che era abitata da decine di extracomunitari senza tetto.

Le fiamme hanno indotto le autorità a sospendere la circolazione ferroviaria dal momento che la linea ferrata che attraversa quella zona è fiancheggiata da sterpaglie secche andate a fuoco. Anche l'Anas ha disposto la chiusura al traffico veicolare del cavalcavia sud, interessato dal sottostante incendio della baraccopoli. Lo stesso che si sta pericolosamente propagando alla zona industriale dove in questo momento, le 16,30, sono andati a fuoco due capannoni nell'area ex Enichem. Chiusa al traffico veicolare anche via Botteghelle che dalla stazione ferroviaria conduce alla strada consortile passando sotto il cavalcavia. Interrotta la circolazione anche sulla strada statale 106.