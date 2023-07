Sull'origine della raffica di incendi al Sud è presto per fare ipotesi, "sappiamo per un fatto statistico che più o meno un terzo degli incendi è dovuto a cause dolose mentre solo l'uno per cento è per cause puramente naturali": lo ha sottolineato Filippo Micillo, responsabile del coordinamento servizio antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco.