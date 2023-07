Lancia l'eroina dal finestrino durante inseguimento: arrestato 22enne a Crotone

CROTONE - Un giovane di 22 anni è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga dalla Squadra volanti al termine di un inseguimento avvenuto nelle strade tra via Botteghelle e Fondo Gesù. Nel corso di un posto di controllo in via Botteghelle, gli agenti di polizia hanno intimato l’alt ad un’autovettura ma il conducente, invece di accostare, ha invertito il senso di marcia tentando la fuga. Due volanti si sono poste subito all’inseguimento del veicolo; durante la fuga il conducente ha violato numerose norme del codice della strada, mettendo a repentaglio l’incolumità degli operatori e degli altri automobilisti. Durante il tentativo di fuga ha lanciato dal finestrino due involucri che sono stati recuperati da una delle due volanti lungo il tragitto. L’inseguimento è terminato in zona fondo Gesù, dove il ventiduenne è stato fermato e condotto presso gli uffici della Questura. Negli involucri sono stati trovati 28 grammi di eroina che sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e quindi posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.