Pomeriggio di fuoco, il Comune invita a non esporsi troppo, riunione in Prefettura

Sono ore particolarmente difficili per una serie di incendi che sono divampati questo pomeriggio in diversi punti della città, alimentati dal grande caldo e dal vento che soffia dai quadranti oddicentali.

Il Comune invita alla massima prudenza ed evitare di ostacolare l'azione dei vigili del fuoco. Al momento - informa - è stato chiuso l'ingresso Nord e si accede in città solo dal cavalcavia Sud.



Particolare attenzione suscita la nuvola nera alimentata dalle fiamme divampate in un capannone dell'ex Sasol. Anche per questo motivo, l'ente invita la popolazione a non esporsi all'esterno ed in particolare nelle zone oggetto degli interventi.

Intanto è in corso una riunione in Prefettura.