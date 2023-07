Incendio a Strongoli, evacuate decine di abitazioni: tratte in salvo sei persone

STRONGOLI - Tanta paura anche a Strongoli per un incendio che si sviluppato su tre versanti. L'incendio è stato innescato nelle prime ore del pomeriggio. Le alte temperature ed il vento di scirocco hanno alimentato le fiamme che sono arrivate a lambire numerose abitazioni. I carabinieri hanno tratto in salvo sei persone tra cui due anziani che si trovavano bloccate nelle abitazioni in via Catena. Quattro abitazioni sono state già evacuate ed altre sono in corso di evacuazione nella zona del cimitero Pianette. Nessun danno alle persone. Da una prima sommaria ricognizione sembrerebbe che le fiamme siano partite tra località Pianette e l’ex strada statale 492. Saranno ora i vigili del fuoco a stabilire il punto di partenza e la causa che ha scatenato le fiamme. Sono state danneggiate un panificio ed una falegnameria. Numerose le case che sono state toccate dalle fiamme. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ancora impegnati a domare le fiamme. Le lingue di fuoco hanno devastato tutto ciò che hanno trovato sul loro percorso. Il fuoco ha attraversato le coste di via Catena, via provvidenza fino ad arrivare a sfiorare un distributore di benzina. Il comune ha attivato il Coc. Chiusa la strada provinciale 53. Per Segnalazioni e assistenza chiamare il numero 331 1420820