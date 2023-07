Il fuoco arriva in paese, a Crucoli bruciate due abitazioni nel rione Scaccera

CRUCOLI - Due abitazioni sono state distrutte delle fiamme di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio che è divampato fin dento il centro abitato causando lo sgombero alche di diverse abitazioni. Non ci sono feriti. A combattere contro le fiamme per ore sono stati i privati cittadini e gli operai del comune con l'ausilio di mezzi meccanico di aziende provate che hanno creato delle piste tagliafuoco per arginare l'avanzata del fronte del fuoco. Il forte vento ha, però, continuato ad alimentare le fiamme che, quando sembravano sotto controllo, sono divampate ancora più forti fino a raggiungere, dalla zona del cimitero il centro abitato. In particolare i danni più rilevanti si registrano nel rione Scaccera. In prima linea anche il sindaco Cataldo Librandi che si è prodigato con altri cittadini a spegnere le fiamme che stavano divampando nel Museo contadino mentre si è potuto fare poco per una palazzina di due piani che è stata divorata dalle fiamme. I vigili del fuoco sono potuti arrivare solo in serata considerato l'altissimo numero di interventi che hanno dovuto fronteggiare. La situazione è sotto controllo anche se il vento che continua a spirare nella zona sta causando la riaccensione di focolai. Si dovrà attendere domattina per fare una esatta conta dei danni. (foto di Antonio Fazio)