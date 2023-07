Incendi, il consorzio Jobel: "C'è qualcuno che nutre un odio feroce e rancoroso verso la comunità"

"Ormai è noto che gli incendi boschivi siano un delitto alla natura, all’ecosistema, alla storia e alla comunità, atto che deve essere affrontato al limite di confine dell'attività terroristica". L'amarezza del Consorzio Jobel è evdiente, e traspare dalle prole espresse per commentare il vasto incendio che si è propagato in città nella giornata di ieri. "Quello accaduto martedì 25 luglio nei pressi del parco e del Museo e dei Giardini di Pitagora di Crotone - continua il Consorzio - non è il primo caso di terrorismo ambientale avvenuto nella città di Crotone, tutt’altro, è un ennesimo colpo inflitto sulla medesima ferita: ha divorato in pochi minuti l’ambiente, ma soprattutto lo spirito della comunità che cerca, seppur con il vento a sfavore, di far rifiorire una cittadina per anni maltrattata. Il piromane seriale, in questo mese di luglio, ha acceso ben due fuochi a ridosso di via Giovanni Falcone tra le palazzine delle vie Falcon, Giovanni Gentile e il lato d’ingresso del Parco Pitagora, avvolgendo la cima del monte Pignera, la zona retrostante della collina che ospita la struttura museale e il giardino dedicato al filosofo di Samo, ledendo gran parte del polmone verde cittadino.