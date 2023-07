Incendio capannone ex Sasol, Vigili del fuoco e Comune rassicurano: qualità aria nella norma

CROTONE – Non si registrano problemi di inquinamento dell'aria a seguito dell'incendio che martedì 25 luglio è divampato all'interno di un capannone ormai in disuso dell'ex Sasol. Lo confermano sia il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce che il comandante dei vigili del fuoco di Crotone, Roberto Fasano. L'incendio del capannone è avvenuto probabilmente a seguito delle fiamme che hanno devastato nel primo pomeriggio di ieri le aree della stazione ferroviaria e dell'ex area industriale. In particolare le fiamme all'interno della struttura dell'ex Sasol, attualmente sottoposto a custodia giudiziaria, hanno interessato sacchi ed altri contenitori di plastica utilizzati per insaccare le zeoliti, materiale usato per la produzione di detersivi.

“I dati registrati nell'immediatezza dalle centraline di Arpacal che monitorano costantemente la zona – spiega il comandante dei vigili del fuoco – non hanno mostrato segnali di inquinamento dell'aria. A noi è toccato controllare che le fiamme non coinvolgessero altre strutture e nelle prossime ore provvederemo allo smassamento del materiale incendiato per poter procedere ad altre verifiche con Arpacal sulla qualità dei materiali presenti”. Da tenere presente anche che la nube di fumo nero è stata spazzata verso il largo dal forte vento.

Il sindaco Vincenzo Voce, che ha partecipato al Centro Coordinamento dei Soccorsi insieme a rappresentanti di Questura, Carabinieri, Azienda Sanitaria Provinciale, Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco ed Arpacal, ha spiegato che riguardo all'incendio del capannone “è stata subito interpellata sia la società che la curatela fallimentare per conoscere la tipologia di materiali presenti nel capannone. Oltre alle informazioni abbiamo avuto anche dei riscontri fotografici dai quali si evinceva la presenza di sacchi di plastica (big bags) ed altri contenitori di plastica utilizzati per insaccare il prodotto finito. Non risultavano nel capannone presenze di prodotti o scarti di lavorazione industriali combustibili”Da parte del Comune di Crotone viene fatto sapere che “alle 23.00 di ieri i valori della qualità dell’aria monitorati risultavano nella norma”.

Resta da verificare il potenziale pericolo che proviene dall'incendio delle parti del tetto del capannone che potrebbero essere di amianto. Una situazione che verrà verificate nel corso di una nuova riunione del Css convocata per le ore 12 di oggi. “Colgo l’occasione – ha detto il sindaco Voce - per ringraziare tutte le forze presenti al CCS. In particolare un ringraziamento per l’impegno e la professionalità espressa va ai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti per domare una situazione che ha destato particolare apprensione nella comunità cittadina”.