Incendio danneggia scambi ferroviari, alla stazione di Crotone in uso un solo binario

CROTONE - Continua a causare disagi al traffico ferroviario l'incendio che martedì 25 luglio ha interessato anche l'area della stazione di Crotone. Il fuoco, che ha bruciato le sterpaglie nella zona di competenza di Rfi e che ha coinvolto anche la baraccopoli allestita sotto il cavalcavia della SS106, ieri aveva provocato la chiusura del traffico ferroviario in transito dalla stazione di Crotone: i treni erano stati sostituiti da bus. Dopo che le fiamme sono state spente il transito dei treni è ripreso ma a scartamento ridotto in quanto il fuoco ha danneggiato alcune traversine in legno degli scambi che si trovano nei pressoi dell'ex area industriale. Per questo motivo sono stati interdetti al traffici ferroviario i binari 2 e 3 ed è in uso solo il binario 1. Personale di Rfi sta provvedendo alla riparazione delle traversine danneggiate e nella giornata si dovrebbe tornare alla normalità.