Acque di balneazione, revocato il divieto di circa 1 km tra il lido La Ronde e la Casarossa 2

E' rimasto in vigore 24 ore il divieto di balneazione temporaneo introdotto martedì scorso con ordinanza sindacale a seguito del rinvenimento di organismi fecali nei campioni di mare prelevati domenica scorsa dal dipartimento provinciale di Arpacal. La seconda tornata di analisi sui nuovi campioni prelevati due giorni dopo ha dato esito favorevole, nel senso che non c'era più traccia di contaminazione da escherichia coli. Mercoledì pomeriggio il sindaco ha quindi emanato una nuova ordinanza per la revoca del divieto.

L'inconveniente risale a domenica mattina quando il tratto di mare prospiciente i due lidi di Casarossa è all'improvviso diventato biancastro per via dell'argilla trasportata dal canale di scolo delle acque meteoriche che scorre tra le due strutture balneari. All'origine la rottura a monte di una condotta nel condominio Casarossa la cui acqua è defluita nel canale trascinando a valle, oltre all'argilla, liquami fognari che hanno alterato i parametri di balneazione facendoli schizzare oltre i valori consentiti.