'Salpiamo con Omero' la tradizionale passeggiata in pedalò per non vedenti e ipovedenti

CROTONE - Sabato 29 luglio si terrà la sesta edizione dell'evento "Salpiamo con Omero", organizzato dall'associazione Amici di Omero. Si tratta della tradizionale passeggiata a bordo di pedalò di persone non vedenti ed ipovedenti, con relativi accompagnatori, nel tratto di mare antistante la Lega Navale.

Quest’anno l’evento – patrocinato dal Comune di Crotone e dal C.O.N.I. ed in collaborazione con la Lega Navale sezione di Crotone, la Confcommercio e la sezione di Crotone dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sarà arricchito da alcune novità.

Nella mattinata, oltre alla passeggiata in pedalò nel tratto di mare antistante la Lega Navale, avremo la presenza di A.C.S. – Associazione cani da salvataggio con presentazione delle attività con particolare riferimento al contributo che i cani possono nella socializzazione ed inclusione anche delle persone disabili.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, nel salone della Lega Navale, potremo vedere i lavori di pittura e scultura realizzati dai nostri soci nel corso dell’attività laboratoriale “Colori al buio” realizzato e curato dalla prof.ssa Anna Conforti, con didascalie riprodotte in braille a cura di Maria Grazia Bonasso, Luigi Palmieri ed Ilaria Paturzo.

Sempre nel pomeriggio si terrà l’esibizione canora del coro dell’associazione, realizzato e diretto dalla socia Ilaria Paturzo. Inoltre, in occasione dell’evento, avremo il piacere di ospitare l'iniziativa "La Prevenzione non va in vacanza" promossa e finanziata da IAPB Italia Onlus – Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – e organizzata ed attuata dall’U.I.C.I. – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, attraverso le varie sezioni provinciali ed il supporto dell'associazione.