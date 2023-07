Incendio capannone ex Sasol, resi noti i dati di Arpacal su qualità aria

CROTONE - Non ci sono stati importanti superamenti di valori di inquinanti e di particolato nell'aria di Crotone nel corso dell'incendio che ha devastato un capannone in disuso dell'ex Sasol. Lo confermano i dati delle analisi di Arpacal che sono stati validati questo pomeriggio. L'incendio, sulle cui cause attualmente non sono ancora state aperte delle indagini, è avvenuto il 25 luglio scorso ed ha coinvolto una struttura abbandonata nell'ex area industriale al cui interno, come è emerso dal Centro coordinamento soccorsi convocato dal Prefetto, c'erano sacchi pieni di zeoliti (materiali per la composizione dei detersivi).

La preoccupazione era per la nube che si è sprigionata dalle fiamme ma, come si legge nella relazione sulla qualità dell'aria di Arpacal, “il vento che ha avuto una direzione prevalente da Sud Ovest e Sud Sud Ovest, la cui intensità seppur non rilevante, ha fatto si che il fumo prodotto dall’incendio sia stato diretto verso il mare”.

Nella relazione a firma del direttore di Arpacal Crotone, Rosario Aloisio e della referente del servizio qualità dell'aria, Serafina Oliverio, vengono presi in esame – come era stato anticipato sull'edizione de il Crotonese di venerdì 28 luglio - i dati di qualità dell’aria delle stazioni di monitoraggio a servizio della Centrale di Biomasse Crotone S.p.A. e delle 4 centraline di monitoraggio delle polveri a servizio dell’area ex Pertusola installate da Eni Rewind.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, a causa dell'incendio che si è sviluppato proprio nei pressi delle centralina di Biomasse ubicata all'ingresso del porto industriale la strumentazione è andata in blocco di sicurezza per l'eccesso di calore ed è tornata in funzione alle 23. Arpacal, però, ha preso in considerazione i dati registrati dalla stazione di monitoraggio della qualità dell’aria dall'01.07.2023 al 27.07.2023. Da questi dati Arpacal desume:

per il biossido di azoto (NO2), nel periodo di monitoraggio il valore limite orario (200 μg/m3) è stato rispettato;

per il monossido di carbonio (CO), nel periodo di monitoraggio il valore limite stabilito come massimo della media mobile su 8 ore (10 mg/m3) è stato rispettato;

per il biossido di zolfo (SO2), nel periodo di monitoraggio non si è registrato alcun superamento del valore limite orario, del valore limite giornaliero e della soglia oraria di allarme;

per il particolato atmosferico (PM10), nel periodo di monitoraggio sono stati registrati 6 casi di superamento del valore limite normativo, espresso come media giornaliera, pari a 50 μg/m3, da non superare per più di 35 volte

per anno civile, e precisamente nei giorni 17, 18, 19, 22, 23 e 24 luglio;

per il particolato atmosferico (PM2,5), nel periodo di monitoraggio sono stati confrontati i valori giornalieri con il valore il valore limite annuale (25 μg/m3). Da tale confronto è emerso che i valori maggiori sono stati registrati il 15, 17, 18, 19, 24 e 26 luglio.

per il benzene (C6H6), nel periodo di monitoraggio sono stati confrontati i valori giornalieri con il valore limite annuale (5 μg/m3) dal confronto è emerso che i valori sono stati rispettati.

Dalle quattro centraline di Eni Rewind i valori dei particolati sono stati rilevati nella giornata del 25 luglio. Per i Pm10 i valori sono stati superiori al valore limite giornaliero di 50 μg/m (numero di superamenti Media giornaliera max 35 volte in un anno) in tutte e quattro le centraline (72, 96, 87, 82); stesso discorso per il pm2.5 il cui valore limite di 25 μg/m è su scala annuale (27, 32, 29, 29).