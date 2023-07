Sanità, il Pd: scelte di Occhiuto penalizzano il crotonese. Sindaci non subiamo passivamente

CROTONE - La riforma della sanità regionale voluta da Occhiuto penalizza l’ospedale e i cittadini crotonesi. Lo sostiene la Commissione sulla Sanità della Federazione del PD di Crotone che nei giorni scorsi si è riunita per discutere sui nuovi Dca, firmati da Occhiuto che riguardano la nuova rete ospedaliera, territoriale e l’emergenza.

Discussione approfondita “È emersa una situazione critica dell’ospedale e della rete dei servizi sanitari della nostra Provincia” si legge in una nota del Pd provinciale secondo il quale è “necessaria un’approfondita discussione che possa coinvolgere i sindaci, sindacati, rappresentanti istituzionali e gli addetti ai lavori, finalizzata ad affrontare una vera riorganizzazione dell’ospedale, sia nell’aspetto strutturale che in quello dell’accoglienza, mettendo al centro la qualità dei servizi e dei reparti interni”. Dall’esame eseguito dalla commissione sanità del Pd crotonese emerge che “la nostra provincia continua a essere penalizzata nei posti letto per acuti, rispetto alle altre province calabresi. Una situazione già abbondantemente denunciata nei passati anni. Anche nella Sanità, questa provincia è figlia di un Dio minore”. La critica del Pd propone anche delle soluzioni: “Pensiamo che per normalizzare la problematica sanità nel nostro territorio, serva una nuova riorganizzazione dei reparti, in modo da migliorare la fruizione dei servizi ai cittadini. Prioritario a questo punto è poter superare l’anomalia che l’Asp di Crotone si trascina da troppo tempo, ossia il rapporto posti letto acuti tra pubblico e privato. In questa fase emergenziale, pensiamo che un rapporto armonico tra la sanità pubblica e privata possa garantire risposte migliori per la salute dei cittadini del nostro territorio. Sono diversi i cittadini anche di altre province che scelgono per i loro bisogni sanitari, privati qualificati che operano nel crotonese. Una mobilità attiva, mai riconosciuta nelle pieghe dei bilanci e che continua a pesare sul budget sanitario dei crotonesi”.

Rete territoriale Secondo la federazione dem crotonese bisogna intervenire sulla rete ospedaliera territoriale provinciale: “Tale processo deve vedere un rapporto con i privati, considerato che il numero dei posti letto, post acuti è interamente destinato a loro”. Sotto i riflettori del Pd anche la carenza dei medici che interessa il servizio 118 e le guardie mediche: “Pensiamo che sia arrivato il momento di provare un nuovo modello organizzativo per quanto riguarda le sedi mediche. Bisogna assolutamente coinvolgere i Sindaci per provare a superare l’ottica del campanile e porre maggiore attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute dei cittadini, alla fine il bene più prezioso. Pensiamo che al momento il servizio delle guardie mediche, appartiene al passato. Bisogna investire maggiormente risorse, provando a ridurre i presidi per ogni 7-8 mila abitanti ma dotando gli stessi di maggiori e innovativi mezzi e uomini per gestire meglio le emergenze. Al momento si continua a avere un servizio che in sostanza è l’anticamera del pronto soccorso per ogni esigenza anche banale”. La soluzione del Pd è in sintesi “meno guardie mediche, ma maggiori infermieri, auto per raggiungere i pazienti a casa, attrezzature portatili che possano diagnosticare presto le problematiche e magari mettere al servizio di queste postazioni sul territorio, piste di atterraggio per elisoccorso illuminate e operative anche di notte”.