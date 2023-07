Soccorso un pullo di civetta dai "fuorilegge" di Enpa e circolo Ibis. Trocino: "dovrebbe farlo lo Stato"

Noi eterni "fuorilegge" scrive Giuseppe Trocino, presidente di Enpa Crotone, annunciando sui social il recupero di un pullo di civetta. L'animale è stato soccorso dai volontari del circolo Ibis per l'ambiente coordinato da Girolamo Parretta, gestore dell'oasi del martin pescatore di Capo Colonna.

"Per legge non è nostro compito recuperare gli animali feriti, lo facciamo altrimenti non li recupera nessuno". Ma "questa situazione di eterni fuorilegge deve finire" si autodenuncia Trocino. "Chiediamo subito un tavolo tecnico affinché le istituzioni si prendano le proprie responsabilità".

Trocino e Parretta sollecitano la creazione di un Cras, un centro recupero animali selvatici come quello di Rende, nella provincia di Crotone, per evitare che "le associazioni si sostituiscano allo Stato".