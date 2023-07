Sorpresi a spacciare per strada, carabinieri arrestano due uomini a Cirò Marina

Sono stati sorpresi in flagrante mentre spacciavano droga per strada, per questo due uomini di Cirò Marina sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno dei due è scattata anche l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 42enne e un 46enne già noti ai militari. I due uomini, alla vista delle divise hanno tentato la fuga disfacendosi di alcuni involucri, subito recuperati, nei quali erano contenuti 50 grammi di droga fra eroina e cocaina.

Quando i carabinieri hanno bloccato i due uomini, uno dei due ha reagito con calci e spintoni. Nel corso delle successive perquisizioni personali e domiciliari i militari dell’Arma hanno recuperato, oltre allo stupefacente, anche 10 mila euro in banconote, probabile provento dell’attività di spaccio nonché svariate buste per il confezionamento della droga destinata alla vendita dettaglio.

I due uomini sono stati associati alla casa circondariale di Crotone su disposizione della Procura della Repubblica.