Lega, Saccomanno annuncia 2,5 milioni di euro per l'Autorità portuale di cui 990mila a Crotone

In arrivo 2,5 milioni di euro per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di cui circa 1 destinato a Crotone. Lo rende noto il coordinatore regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

"Nello specifico - informa Saccomanno - parliamo di 120 mila euro per lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento della viabilità di accesso ultimo miglio stradale di Corigliano Calabro. A Crotone, 140mila euro per la realizzazione delle opere in prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio, 200mila euro per l'adeguamento statico del molo Giunti, 200mila euro per l'adeguamento statico molo Foraneo, e 450mila euro realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'Adsp".

Inoltre, aggiunge il leghista, "un milione di euro in arriva Gioia Tauro per la realizzazione del capannone industriale nella zona ex Enel" e "200 mila euro rispettivamente per gli interventi di adeguamento statico banchina Bengasi e del molo Sud (molo Generale Malta - molo Cortese) a Vibo Valentia.