Legambiente, arriva la "Goletta dei laghi" per monitorare lo stato di salute dei bacini calabresi

Torna in Calabria "Goletta dei laghi", la storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, e promuove esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Giunta alla 18esima edizione, l'iniziativa si articola in una serie di appuntamenti tra l’1, il 2 e il 9 agosto.

L'1 agosto è in programma un'escursione guidata al lago di Ariamacina, nel comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. Il 2 agosto, a Cosenza, appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio dei laghi Arvo, Cecita, Ampollino, Ariamacina, del Passante e Angitola, seguita dal convegno "Le opportunità della transizione ecologica per la fruizione sostenibile degli ecosistemi lacustri".

La tappa calabrese di Goletta dei laghi si concluderà il 9 agosto con una escursione guidata al lago Angitola.