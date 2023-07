Ad agosto il beach soccer protagonista con l'evento organizzato dalla Uisp

Si tratta del 1° trofeo provinciale, che metterà sul piatto la qualificazione alle finali regionali per le due prime squadre classificate. Nel dettaglio, l’evento organizzato dalla Uisp, richiede il semplice tesseramento all’associazione mentre l’iscrizione è completamente gratuita. L’età per partecipare comprendere ragazzi nati dai 16 anni in su e sarà possibile anche formare squadre mister. I gironi si disputeranno 8, 9 e 10 agosto, mentre le finali sono in programma sabato 12 agosto. Il campo di beach sul quale si disputeranno i match è quello di via Antonio Gramsci. Per tutte le informazioni necessarie è possibile rivolgersi a Damiano Franco (3290255179), responsabile Uisp calcio e sport.

Un percorso che riprende e rivede Uisp e Arci camminare nuovamente insieme sul territorio. Mettendo sul tavolo le rispettive competenze e conoscenze per ridare slancio e valore al senso dello sport, che passa anche attraverso cultura e sociale.