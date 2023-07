Golemic, rescissione consensuale con il Crotone: "Ma resterete sempre nel mio cuore"

Le strade tra Vladimir Golemic e il Crotone si separano. Un addio che era nell'aria vista l'opera di sfoltimento in atto, e che ha nel 'mirino' proprio i profili con ingaggi più lauti, molti dei quali il club non può più sostenere in ossequio alle nuove linee guida imposte dal bilancio. E così tra coloro i quali hanno concluso la propria avventura figura proprio Golemic, capitano e leader del gruppo, in rossoblù dal 2018, con la parentesi della prima separazione nell'estate del 2021 per poi riabbracciare il progetto alcuni mesi dopo. L'ufficializzione è arrivata dalla società, la quale ha ringraziato il difensore per il contributo offerto in questi anni. "Si chiude oggi la storia di Vladimir Golemic con il Crotone, dopo la risoluzione consensuale del contratto che legava il difensore alla società pitagorica. Golemic e i colori rossoblù: un legame lungo cinque anni fatto di passione e annate importanti – con in testa quella del 2020 che ha portato il Crotone alla seconda storica promozione in serie A – interrotto solo per sei mesi tra il giugno del 2021 e il gennaio del 2022, e riconfermato anche all’inizio della scorsa stagione quando Vladimir aveva deciso di restare anche in serie C. Il gigante serbo chiude dunque la sua avventura con la casacca pitagorica con all’attivo 137 presenze impreziosite da 10 reti. Buona fortuna per il tuo futuro, Vladimir. E grazie di tutto!".

Lo stesso difensore ha affidato ad un post sul suo profilo facebook le parole commosse di una separazione che però non interrompe il legame affettivo con una terra diventata la sua 'seconda casa': "Cara Crotone - scrive -, con cuore spezzato e infinite emozioni mentre ti parlo, ti volevo dire tanto ma per certe emozioni non esistono parole, queste si possono solo vivere. Sei stata e sarai sempre casa nostra, ci hai amato e accettato come figli, e ci hai regalato emozioni più belle che una persona può sentire, di diventare genitori di due bambini piu belli dell mondo nati a terra tua. Ti ameremo per sempre