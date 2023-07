Il centro ippico 'De Leo' in grande evidenza a Paestum. Ora le finali nazionali di Perugia

Si sono concluse le ultime tappe di Campionato Interregionale Campania-Calabria-Basilicata di Monta da Lavoro e di Addestramento Classico presso Paestum.. In evidenza il gruppo del centro Ippico ‘De Leo’, che con una prova globale a dir poco magistrale, ottiene il passo per il campionato Italiano in programma a Perugia.

I ragazzi del team crotonese hanno dato il meglio di loro, dimostrando quanto il lavoro effettuato quotidianamente produca buoni frutti, tradotti in risultati davvero straordinari, come del resto ha sottolineato l’istruttore, Vincenzo De Leo.

Per quanto riguarda la Cat. Gimkana, primo posto per Thomas Rosati su Aira

Ottimi risultati anche per il Campionato Interregionale Campania-Calabria-Basilicata di Addestramento Classico dove si sono svolte due tappe. In quella del 21 luglio il primo posto è stato conquistato da Anna Teresa Bevilacqua su Aira con il punteggio di 187,5.

Con la chiusura di questo campionato Interregionale tutti i 12 ragazzi si sono qualificati per il Campionato Italiano a Perugia che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre. “Ora puntiamo verso questa nuova esperienza per noi per i ragazzi e soprattutto per i nostri amati cavalli - racconta De Leo - Ringraziamo tutto il nostro staff, i genitori i nostri cavaliere e soprattutto la Federazione ovvero Fitetrec-Ante”.