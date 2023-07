Addio a Franco Boito, con i suoi dipinti colorava la vita

CROTONE - E' deceduto nella sua abitazione all'età di 80 anni, Franco Boito, personaggio molto conosciuto in città per la sua passione per il Crotone e per i suoi quadri. Boito è morto probabilmente per un malore nella sua casa-museo. Marinaio e fotografo aveva girato il mondo prima di sbarcare e restare a Crotone dove aveva iniziato a dipingere. "Dipingere mi aiuta ad andare avanti - raccontava a il Crotonese in una intervista del 2017 -. Io dipingo la mia vita e la mia vita è a colori – dice Boito – i miei soggetti nascono dalla mia solitudine è vero, ma raccontano anche che io non mi sento mai solo. Io sono malato, non sto bene ma ho la forza di andare avanti perché credo che ci sia qualcuno che sopra di noi che ci guarda ed io provo a raccontarlo attraverso i colori che mi danno la forza di vivere”. "Entrare in casa di Franco Boito - si legge nell'articolo del 2017 - è come tuffarsi in un mare pieno di vita. Di quella vita fatta di momenti felici, ma anche tristi. Attimi di nostalgia e di felicità. Non c’è uno spazio libero sulle mura di casa: ci sono i suoi quadri e quegli degli amici, le foto delle nipoti, quelle del Crotone di cui è grande tifoso. Espone perfino sul balcone".

Boito aveva navigato per tutti i mari del mondo a bordo di navi passeggeri ed oceanografiche. Marinaio e fotografo. Una passione quest’ultima che gli ha fatto compiere il passo verso la pittura quando ha incontrato il maestro Gaspare Da Brescia dopo un incidente stradale. Così ha iniziato a dipingere per hobby e non si è più fermato. "Dipinge, colora. Ha una produzione smisurata. Crea solo per il suo piacere, non per vendere. I suoi soggetti sono diversi: dipinge clown, vecchietti soli, barche che sfidano la tempesta. È un racconto intimo della propria vita quello che si legge nei quadri di Boito. Perché, proprio come accade nella vita: si ride, ci si dispera nella solitudine si va avanti comunque nelle difficoltà. E comunque anche nelle difficoltà nella vita c’è sempre della bellezza. Ci sono sempre dei colori. Forti o cupi, raccontano i propri sentimenti e la speranza in qualcosa di superiore". Neppure quando la malattia ha iniziato a consumarlo lentamente si è mai fermato. Lo si vedeva in giro a bordo di una carrozzina motorizzata ed era sempre presente allo stadio per le partite del Crotone. Persona garbata e gentile ad ogni incontro regalava sempre una sua opera, un disegno, un segnalibro. "I quadri di Franco Boito hanno una particolarità: in ognuno c’è un volto nascosto: in una lampadina, in un vaso, in un’ombra, in una nuvola. Il simbolo di qualcosa di trascendentale che fa parte della vita, ma che si percepisce appena.