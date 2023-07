Crotone, sospensione della fornitura idrica per riparare una perdita

"Il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Corap ha comunicato che, per una grave perdita sulla condotta regionale e per consentirne la riparazione, dovrà interrompere la fornitura idrica a partire dalle 15.00 di oggi pomeriggio" a comunicarlo sono gli uffici del Comune di Crotone, precisando che la riapertura dei serbatoi è prevista per domani 1 agosto alle ore 15.00.