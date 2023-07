Cirò Marina, pesanti sanzioni per il 'lancio' dei rifiuti in strada

CIRO' MARINA - Gli uomini della Polizia Locale hanno individuato nel mese di giugno una micro-discarica incontrollata in una via centrale della cittadina. Grazie all’ausilio dei sistemi di video-sorveglianza a controllo remoto sono riusciti a risalire ai responsabili dell’abbandono indiscriminato. In particolare, sono stati scoperti alcuni residenti che, dopo aver percorso svariati chilometri dalla propria abitazione, fino alla micro-discarica, abbandonavano i propri rifiuti non curanti delle più elementari regole sul decoro urbano.

In alcuni episodi sono stati immortalati anche dei veri e propri "lanci del sacchetto" dall’abitacolo della propria vettura in movimento.