Donazione sangue, appuntamento giovedì 3 agosto alla lega Navale di Crotone

CROTONE - L’AVIS Comunale comunica che giovedì 03 agosto 2023, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, si terrà una raccolta di sangue presso i locali della Lega Navale, sul lungomare di Crotone – Molo Sanità.

Tale evento, divenuto appuntamento fisso, grazie anche alla disponibilità del Bar Lega Navale di Crotone, è organizzato, come ogni anno, in collaborazione con il gruppo dei giovani democratici crotonesi, da sempre vicini all’Avis nella promozione del dono e per far fronte alla carenza di sangue nei mesi estivi.