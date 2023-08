Avvistata una tartaruga caretta-caretta mentre depone le uova sulla spiaggia di Cariati

Una tartaruga caretta-caretta è sbarcata sulla spiaggia di Cariati per deporre le uova. È stata vista sbucare dal mare e ad un'altezza di cinque metri dalla battigia scavare una buca, depositare le uova, ricoprire tutto con la sabbia e tornare in acqua per riprendere il largo. L'episodio è avvenuto alle prime ore di martedì primo agosto. Confermata la presenza delle uova, la zona è stata subito transennata e messa in sicurezza con canne e nastro biancorosso.

"Si tratta di un evento eccezionale che non rappresenta una novità per la nostre spiagge, ma che ogni volta sorprende ed emoziona" ha commentato il sindaco Cataldo Minò, che ha emesso un'ordinanza di limitazione all'area interessata, nei pressi del lido Costa Azzurra, zona San Paolo, per consentire la schiusa che può richiedere dai quaranta ai novanta giorni.

Nel frattempo sono partite le procedure per il monitoraggio del nido, avviate di concerto con il personale della Capitaneria di porto, il Wwf di Crotone, il Centro recupero tartarughe marine dell'area marina protetta "Capo Rizzuto" che si avvale anche del supporto sanitario della struttura gemella di Montepaone.