Infrastrutture, riapre il tratto statale della Sila Mare dopo il crollo del viadotto di Longobucco

E' stato riaperto oggi il tratto a monte della strada statale 177 dir “Sila Mare”, dopo il crollo del viadotto a Longobucco del 3 maggio scorso, che aveva costretto Anas a chiudere in via precauzionale la strada per le necessarie verifiche e la messa in sicurezza. La riapertura consente di ripristinare il collegamento più veloce di Longobucco con i principali centri dello Jonio.

Lo annuncia una nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che aveva dato il via libera ad Anas per utilizzare la somma di 9 milioni di euro per i primi lavori di messa in sicurezza. Grazie a questo finanziamento, ulteriori interventi saranno realizzati da Anas sul medesimo tratto al fine di rendere più sicura l’infrastruttura.