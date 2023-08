Percolato discarica, da Legambiente Nicà richiesta accesso agli atti ad istituzioni competenti

“Le popolazioni della BioValle del Nicà hanno il diritto di sapere se l’ambiente che li circonda è salubre oppure no”. Per poter chiarire questo dubbio il circolo Legambiente Nicà ha fatto richiesta di accesso agli atti agli enti competenti per quanto accaduto il 22 giugno alla discarica della Bieco di località Pipino nel comune di Scala Coeli. Secondo Legambiente Nicà, dopo oltre un mese dallo sversamento del percolato dalla discarica delle Bieco “ci si muove a tentoni mortificando il codice ambiente”.

L’associazione. in un comunicato stampa, cita in particolare l’art. 242 del Dlgs 156/2006 secondo il quale “nel caso di specie, prevede che la Bieco avrebbe dovuto comunicare nell’immediato ai comuni interessati, alle province, regione e prefetture interessate lo sversamento del percolato, effettuare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) non sia stato superato ne dà notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alle province competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Nei successivi 15 giorni ArpaCal avrebbe dovuto verificare la veridicità della autodichiarazione. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione”.

Per verificare se tutto è stato fatto secondo legge il circolo di Legambiente Nicà il 15 luglio 2023 ha inviato alla Prefettura di Cosenza, alle Province di Cosenza e Crotone, nonché ai comuni di Scala Coeli, Cariati, Crucoli e Terravecchia, al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, richiesta di accesso agli atti chiedendo tra le altre cose “copia della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 242 Dlgs 152/2006, copia dell’autocertificazione di cui al comma 2 dell’art. 242 dlgs 152/2006 e copia della notizia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e il piano di caratterizzazione di cui al comma 3 dell’art. 242 dlgs 152/2006”.

“A distanza di oltre trenta giorni dallo sversamento - conclude Legambiente - nulla trapela in merito allo stato di contaminazione e all’eventuale piano di caratterizzazione. Perché non si divulgano i dati delle indagini? Se da una parte le indagini ArpaCal sono secretate dalla Procura, non lo saranno di certo le indagini preliminari della Bieco e né tantomeno l’eventuale autocertificazione di non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione”.