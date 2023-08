Verzino, al via la XIV edizione del "Festival Amore&Rabbia" tra musica e multiculturalità

VERZINO - Al via la XIV edizione del "Festival Amore&Rabbia", che si terrà dal 12 al 15 agosto.



Anche quest'anno la kermesse torna all’insegna della condivisione e della multiculturalità, divenuta ormai elemento imprescindibile di un territorio spesso scarno di iniziative culturali capaci di attrarre vecchi e nuovi visitatori.



"La nuova edizione non rinuncia a portare avanti la conoscenza e la diffusione di sonorità mediterranee - si legge in una nota -, così anche nell’edizione 2023 si è fortemente voluto dare vita a una proposta ricca di concerti gratuiti di artisti dal calibro nazionale e internazionale, workshop con musicisti e virtuosi strumentisti della tradizione musicale locale e non solo, ma anche presentazioni di libri, mostre fotografiche e altri appuntamenti culturali.

L'appuntamento è quindi dal 12 al 15 agosto.