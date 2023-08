Strongoli, si dimette la maggioranza dei consiglieri: decade il Consiglio comunale

STRONGOLI - Terremoto politico amministrativo a Strongoli. Dopo le dimissioni del sindaco sono arrivate in serata anche quelle di nove consiglieri comunali su dodici che, a meno di sorprese per problemi procedurali, hanno messo la parola fine all'esperienza amministrativa di Sergio Bruno. Davanti al notaio Carlo Perri hanno firmato le dimissioni i consiglieri di maggioranza Salvatore Codispoti, Ferdinando Greco, Francesco Costantino, Elvira Benincasa, Dionisio Gallo e quelli di minoranza Francesco Sirianni, Stefano Gallo, Ferdinando Greco ed Elena Tesoriere. Non hanno firmato la dimissioni Giuseppina Citera (maggioranza) ed Annunziato Cotrone (minoranza).

Con le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri decade in modo automatico il Consiglio comunale. Una iniziativa che vanifica anche le dimissioni presentate nel primo pomeriggio da Sergio Bruno che, aveva comunque, 20 giorni di tempo per ripensarci. Ora toccherà al Prefetto di Crotone nominare un commissario straordinario che guiderà il Comune di Strongoli fino alle prossime elezioni amministrative.