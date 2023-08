Rotaract club Crotone, cerimonia di passaggio del collare per il nuovo presidente Amoruso

I giovani del Rotaract Club Crotone, appartenente all’alveo del Rotary Club, inaugurerà il nuovo anno sociale con la cerimonia del passaggio delle consegne il prossimo 6 agosto.

Durante la cerimonia saranno rinnovati tutti gli incarichi all’interno del club con il passaggio del collare di presidenza dal leader uscente Pierluigi Amoruso a quello entrante, Maria Letizia Amoruso.

Saranno presenti le più alte autorità rotariane, rotaractiane, interactiane, Leo Club, Inner Wheel e Soroptmist della base regionale e cittadina dell’associazione a cominciare dal rappresentante Distrettuale Rotaract Marco Parisi, all’assistente del Governatore Rocco Derito al Delegato per i rapporti fra il Rotary e il Rotaract per il Distretto 2102 Carlo Oliva, il rappresentante Distrettuale Interact Distretto 2102 Pietro Mazza e i presidenti del Rotary Club Crotone Gianluca Romanò e dell’Interact Brenda Mannarino.

L'appuntamento per domenica 6 agosto alle ore 19 presso 'Baiacabana', lungomare di Crotone.