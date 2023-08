Psc, l'Ordine degli ingegneri chiede di essere incluso nella progettazione

Dopo la risentita reazione dell’Ordine degli architetti per una presunta esclusione dalla fase di stesura del Psc - il piano strutturale del Comune di Crotone, allo studio da quindici anni - anche l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Crotone chiede di essere incluso nella progettazione.

Sul numero del Crotonese di martedì 1 agosto abbiamo dato notizia di un documento agli atti degli uffici comunali ma che - come rassicura l'assessore all'Urbanistica, Giovanni Greco - è solo una bozza di delibera, o meglio “una bozza di discussione - puntualizza - non un documento definitivo".

A tal proposito l'Ordine degli ingegneri spiega che: "Al di là delle professionalità e della multidisciplinarità dei tecnici interni che saranno chiamati a comporre l’ufficio Piani del Comune di Crotone, sulle quali non si ha nulla da eccepire - si legge in una nota a firma del presidente Antonio Grilletta - si ritiene istituzionalizzata la presenza all’interno del gruppo di lavoro dei rappresentanti degli ordini tecnici. Questi, operando quotidianamente sul territorio, costituiscono la naturale “cerniera” tra la pubblica amministrazione e i cittadini, e di questi ultimi sono in grado di interpretarne i bisogni e le aspettative".

L'auspicio dell'Ordine degli ingegneri è ci sia "un reale coinvolgimento, sin da subito, degli organi tecnici territoriali. Cogliendo le parole dell'assessore all'Urbanistica, Greco circa l'aspetto non definitivo del documento veicolato attraverso la stampa".