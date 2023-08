Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, arrestati un uomo ed una donna crotonesi

Provvedimenti restrittivi per un crotonese di 64 anni ed una donna di 53. I due sono accusati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale aggravata in concorso nei confronti della figlia 18enne convivente di quest’ultima. Il Gip, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo e gli arresti domiciliari per la mamma della giovane vittima.

I provvedimenti cautelari sono scaturiti dagli approfondimenti investigativi effettuati a seguito di una denuncia della ragazza, che hanno consentito "di fare luce su molestie e condotte sessualmente esplicite commesse in ambito domestico, in presenza dell’atteggiamento omissivo della madre" informa una nota della Questura di Crotone.

Gli accertamenti hanno consentito inoltre di fare luce sui "maltrattamenti posti in essere dalla madre della ragazza, dal 2010, quando la giovane era ancora minorenne all’aprile scorso", prosegue la nota, e "che hanno indotto la giovane a fuggire dal contesto familiare e trovare rifugio presso l’abitazione di uno zio materno".

I provvedimenti sono stati eseguiti dal personale della Squadra mobile.