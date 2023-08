Concerto di chitarra al parco archeologico, un'esperienza sensoriale unica

CROTONE - Il panorama del promontorio di Capocolonna, il profumo del mirto e del mare che si mescolano mentre si percorre la via Sacra per arrivare a quello che un tempo era il tempio di Hera Lacina, la vista di quella colonna ancora imponente che domina il mare, il frinire delle cicale che ad un tratto si dissolve nelle note dolci ma potenti di una chitarra classica. E' stata un'esperienza sensoriale unica quella vissuta venerdì 4 agosto sul Lacinio dove, su iniziativa dell'associazione culturale Krotografia, con la collaborazione della direzione del parco archeologico, si è svolta la terza edizione di “Note nel parco”. Ad esibirsi ed incantare il pubblico assiepato sulle passerelle del parco archeologico è stata una giovanissima artista di Papanice, Elisa Buonaccorsi, 18 anni, studentessa del Liceo Gravina di Crotone. Con la sua chitarra, suonata a qualche metro dalla colonna del tempio di Hera, Elisa Buon accorsi ha reso magica l'atmosfera e creato emozioni nel pubblico presente mostrando un talento in crescita e che ha voglia di migliorare: “Ho studiato per 8 anni al Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese – racconta Elisa - però adesso sto continuando gli studi al liceo e riprenderò poi quelli al conservatorio. Ho proposto un programma musicale vasto che coinvolgeva diversi periodi storici, diversi autori con caratteristiche diverse. Suonare qui è sicuramente una cosa importante perché comunque questo luogo è un simbolo per la mia città e per la storia: è stato un onore per me suonare nel parco archeologico. C'è stata un'atmosfera bellissima”. Elisa Buonaccorsi, tra i classici per chitarra che ha interpretato, ha anche proposto un suo brano 'L'uomo della Speranza'.

Fabrizio Carbone, presidente di Krotografia ribadisce l'importanza di iniziative del genere per la promozione culturale: “Questo è un posto che va valorizzato continuamente, non bisogna mai fermarsi nel promuoverlo e di far vedere al di fuori delle nostre mura cosa è Capocolonna e cosa è per noi Capocolonna”.

Soddisfatto il direttore del museo e del parco archeologico, Gregorio Aversa, che ha appoggiato sin dalla prima edizione l'iniziativa di Krotografia: “Ospitare delle iniziative dentro il parco di Capocolonna significa contribuire a far vivere il luogo, che non è limitato soltanto al museo, ma in fondo, nemmeno solo alla colonna. È un'esperienza a 360 gradi che dobbiamo imparare a vivere ed a condividere. Per questo si sta cercando di parlare di esperienza estetica di comunità, cioè sperimentare un luogo in maniera tale da apprezzarne l'estetica però in condivisione. Dobbiamo imparare tutti a far conoscere questo luogo, il luogo è della Comunità, e quindi la Comunità, deve imparare ad apprezzarlo e promuoverlo. Mi dispiace continuare a sentire crotonesi che mi dicono 'Ah che bello questo museo, non c'ero mai venuto, non lo conoscevo, non lo sapevo'. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato o da una parte o dall'altra, perché il museo c'è dal 2006”.