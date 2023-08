Le Cannella, cercasi disperatamente Zorba, un bel micione di razza europea sparito dal 10 luglio

Razza europea, pelo corto bianco e nero, castrato e dotato di microchip. E' l'identikit di Zorba, un bel micione di famiglia che dal 10 luglio scorso è sparito a Cavallucci, in località Le Cannella, nel comune di Isola Capo Rizzuto.

"Era rimasto su una pianta, i vigili ci hanno aiutato gentilmente a recuperarlo ma purtroppo poi è scappato in direzione opposta verso la strada. Tutti noi - raccontano i proprietari - stiamo in pensiero e forte apprensione. Se lo vedete contattateci, mandateci una fotografia, dateci informazioni anche in forma anonima. Magari qualcuno ha visto qualcosa o lo ha preso pensando sia randagio. Ha un buon carattere".

Chiunque abbia notizie può contattare il numero di telefono 389-4323406.