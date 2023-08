Strongoli si veste di nerazzuro, inaugurato alla Marina l'Inter Club, lo guida Filippo Brasacchio

STRONGOLI - Un appassionato gruppo di tifosi neroazzurri ha fondato l'Inter Club Strongoli. La sede del sodalizio sportivo, varato con tanto di atto costitutivo e statuto regolarmente registrato, è stata inaugurata venerdì 5 agosto a Strongoli Marina, in un locale a piano terra del civico 22 di viale Magna Grecia; una grafica accattivante e curata nei minimi dettagli, gigantografie a colori, pareti verniciate a tema, con strisce verticali nerazzurre. Presenti molti tifosi, vecchi e nuovi, ma anche tanti curiosi che hanno assistito alla benedizione dei locali da parte del parroco don Jamid. E poi palloncini, bandiere, strisce, gadgets della squadra del cuore e gli immancabili fuochi d'artificio finali.

L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dalla comunità locale. L'obiettivo principale è quello di "portare quante più persone possibili allo stadio, organizzando trasferte, creare eventi importanti, uniti dalla medesima fede calcistica, quella per l'Inter" spiegano i fondatori del club. Il direttivo è presieduto da Filippo Brasacchio, un gradino più sotto il vice Domenico Vetere, quindi il segretario Davide Zito, il tesoriere Gianluigi D'Urso, i consiglieri Giacinto Aloe, Antonio Vetere e Pietro De Tursi, il portavoce Antonio Gabriele.

Fondata il 9 marzo 1908, l'Inter ha sempre militato nella massima serie del campionato nazionale a partire dalla prima partita ufficiale, ricordano i soci. "Il nero venne scelto come colore della notte e il blu del cielo, con le stelle a completare l'opera che avrebbe fatto sognare da quel momento in poi milioni di tifosi". Il club invita tutti i tifosi interisti dei comuni limitrofi a farsi avanti: per il tesseramento e per le adesioni contattare il direttivo tramite le pagine ufficiali dei canali social Instagram, Facebook e TikTok.