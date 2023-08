Aeroporto, assegnata a Sky Alps la tratta giornaliera Crotone-Roma, primo volo 2 ottobre

La compagnia Sky Alps garantirà nei prossimi tre anni il collegamento giornaliero Crotone Roma andata e ritorno. Lo rende noto la società di gestione degli aeroporti calabresi a conclusione della valutazione delle offerte pervenute per l’assegnazione degli oneri di servizio pubblico, per un importo a base d’asta di 13.281.817 euro.

Sky Alps, compagnia regionale con sede a Bolzano, garantirà il collegamento giornaliero verso la Capitale e viceversa a partire dal 2 ottobre con un aeromobile da 78 posti De Havilland Dash Dhc-8-Q400: al mattino da Crotone alle ore 8 e il ritorno da Roma alle ore 17.30. Tante le agevolazioni previste, informa Sacal: la tariffa per i residenti in Calabria, così come per i lavoratori abituali a Crotone, sarà di 45 euro più Iva. I biglietti si acquistano on line sul sito del vettore www.skyalps.com o attraverso il numero telefonico 0471.060950 in modalità completamente gratuita, così come gratuiti saranno le bevande calde o fredde e gli snack distribuiti a bordo dell’aeromobile.

Il volo si aggiunge alle tratte operate verso Bologna, Bergamo e Treviso. “La base della compagnia Sky Alps su Crotone potrà costituire un primo importante passo per la destagionalizzazione dello scalo - auspica l’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini. "La possibilità di raggiungere l’intera provincia di Crotone e l’area della Sibaritide con collegamenti al mattino e alla sera con il più importante hub nazionale, favorirà l’out going e l’incoming, oltre all’opportunità, avendo un aereo basato, di effettuare ulteriori collegamenti destinati a produrre benefici diretti e indiretti su tutto il territorio".

"Continua con costante impegno di Sacal anche il miglioramento delle infrastrutture di volo" aggiunge Franchini, ricordando che è stato aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza del sedime aeroportuale ed è in corso di ultimazione il progetto definitivo per l’adeguamento funzionale del distaccamento dei vigili del fuoco.